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Elazığ'da 12 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 870 gram esrar ele geçti, 2 kişi yakalandı.

07.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:20Elazığ'da 12 kilo 870 gram esrar ele geçirildi
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 870 gram esrar ele geçti, 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik alınan bir istihbarat üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda takibe alınan bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 12 kilo 870 gram kubar esrar ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Olayla ilgili O.D. ve C.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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