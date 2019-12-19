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Elazığ'da 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Elazığ'da Jandarma timlerinin yaptığı çalışma sonucu 4 farklı suçtan toplam 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

19.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:34Elazığ'da 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
'da timlerinin yaptığı çalışma sonucu 4 farklı suçtan toplam 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, aranma kaydı bulunan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekipler, 4 ayrı suçtan toplam 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunan H.M.T'nin peşine düştü. Zanlının peşine düşen timler kaldığı evi tespit ederek operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli H.M.T. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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