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Elazığ'da 13 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 13 ayrı hırsızlık suçtan aranan şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

10.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:06
Elazığ'da 13 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı
Elazığ 'da 13 ayrı hırsızlık suçtan aranan şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda iki ayrı evden gerçekleştirilen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla C.D, düzenlenen operasyonda yakalandı.
C.D'nin 13 ayrı hızlık olayında kaydı bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
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