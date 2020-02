Elazığ'da 132 rezerv konut kurayla depremzedelere tahsis edildi

Depremin yaşandığı Elazığ 'da 132 rezerv konut kura ile depremzedelere tahsis edildi.Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bölgede seferberlik ilan eden TOKİ, yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.TOKİ, bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde inşası tamamlanan 119 konutu, Bizmişen Mahallesinde de 13 konutu depremzedeler için ayırdı.Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen törende 132 rezerv konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, depremin yaşandığı geceden itibaren Elazığ'da olduklarını, bugüne kadar ki yaşanan süreci adım adım takip ettiklerini söyledi.Depremle ilgili hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Varank, "İnşallah hep birlikte bu süreci adım adım takip edeceğiz, bitireceğiz, güzel mutlu yuvalarımıza kavuşacağız. Bunun için gece gündüz demeden belediyemizle, tüm bürokratlarımızla buradayız, çalışıyoruz, hasar tespitini bitirdik." dedi.Varank, gelinen aşamaya ilişkin de şunları kaydetti:"Bugün askıya çıkacağız. Askıdan sonraki 30 günlük süreçte itirazları değerlendireceğiz, listelerimizi kesinleştireceğiz. Bu süreçte yaptığımız çalışmalarla ilin genelinin doğru ve sağlıklı büyüyüp planlanması için bir kısım alanlarımızı proje alanı olarak şehir merkezinde tespit ettik. Bir kısmını şehrin rezerv alanları olarak yine yakın çevresinde tespit ettik ve buralarla ilgiliilk ihalemizi de geçtiğimiz hafta yaptık. Bugün bir ihalemiz var ve aşama aşama gün gün bütün ihalelerimizi tamamlayıp Allah nasip ederse bir yıl içerisinde planladığımız 20 bin konutun tamamını bitirmeyi hedefliyoruz.""Bir yılda tüm hak sahiplerinin konutlarını teslim etmiş olacağız"Bu süreçte tamamlanma aşamasına gelen iki bölgedeki konutlardan bir kısmını rezerv konut olarak ayırdıklarını ve bu konutlar için talepleri aldıklarını ifade eden Varank, bugün ilk kura çekiminin yapılacağını aktardı.Varank, "Üç bölgede proje alanımız olan Mustafapaşa, Sürsürü ve Abdullahpaşa'da oturan kişilerden talepleri toplamak suretiyle bugün buradayız. Bizmişen Mahallesinde elimizde kalan 208 konutumuz var. Bu konutlarımızı da çok yakın bir zamanda bir ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.Bu konutlar için de talepleri toplayacaklarını dile getiren Varank, başvuruları aldıktan sonra gelecek hafta da bu konutlar için kura çekmeyi planladıklarını belirtti.Varank, "Elimizde bulunan tüm rezerv bitmiş konutlarımızı hak sahiplerine dağıtmış olacağız. Bu süreçte yapmış olduğumuz çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah gönlünüzce oturacağınız, çok güzel evleri size teslim edeceğiz. Bu konutları daha erken yaptığımız için bir çay içmeye geliriz kabul ederseniz. Bir yıl içerisinde de tüm hak sahiplerinin inşallah konutlarını teslim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise depremin meydana geldiği andan itibaren devletin tüm birimleri ile teyakkuz halinde yaraları sarmak, olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.Bundan sonra da çalışmaların hızla süreceğini dile getiren Şerifoğulları, "Amacımız vatandaşımızın mağduriyetini önlemek, bir an önce sağlıklı bir şekilde konutlarına yerleşebilmelerini sağlamak olacaktır." dedi.Daha sonra çekilen kura ile 132 konutun hak sahipleri belirlendi.Kurada ismi okunan depremzedelerden Serhat Taşdöven, Mustafa Paşa Mahallesinde depremde ağır hasar gören evi için yıkım kararı verildiğini belirtti.Taşdöven, şunları söyledi:"Allah razı olsun devletimizden. Her zaman bize yardımcı oldular, bize desteklerini verdiler. Şansımız vardı, Rabbim yüzümüzü güldürdü, kurada ismimiz çıktı. Geride kalanların da bir an önce ev sahibi olmasını diliyoruz."Hüseyin Akbaş da mutlu olduğunu dile getirirken, "Evimiz olsun da neresi olursa olsun. Çok şükür çıktı. İkinci kat çıktı, mutluyuz. Allah olmayanlara da nasip etsin inşallah." diye konuştu.Törene, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır ve vatandaşlar katıldı.