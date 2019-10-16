Elazığ'da, 14 kişiye 'Barış Pınarı' gözaltısı

ELAZIĞ'da, 'Barış Pınarı Harekatı' üzerinden sosyal medyada kara propaganda yaptığı gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütü PKK'ya yardım sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Karakoçan, Kovancılar, Alacakaya ve Arıcak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.