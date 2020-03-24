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Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldı

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldıELAZIĞ'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile birçok park, halkın bir araya gelmesini engellemek için bariyerlerle kapatıldı.

24.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:32
Elazığ 'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldı
ELAZIĞ'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile birçok park, halkın bir araya gelmesini engellemek için bariyerlerle kapatıldı.
Elazığ'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile bazı park ve oturma alanlarında vatandaşların toplu halde oturmamaları amacıyla önlemler alındı. Daha önce yapılan birçok uyarıya rağmen meydan ve parklarda toplu halde oturulduğu belirleyen ekipler, bu kez bariyerlerle alanları kapattı. Kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere birçok oturma alanına giriş çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı. Kent sakinleri polis ekiplerinin uygulamasından memnun olduklarını belirtti.
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Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler : 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Elazığ, Polis, Güncel

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Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı bariyerle kapatıldı

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