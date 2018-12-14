Elazığ'da 15 Yer, 1 Yıl Süreyle Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Elazığ
'ın 4 ilçesinde 15 ayrı yer, 1 yıl süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya
, Arıcak
, Karakoçan
ve Palu
ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2018 - 15 Aralık
2019 tarihleri arasında 389 Sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile 1 yıl süre ile Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.
Açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin, Alacakaya ilçesinde Gortil Yaylası, Herbite Yaylası Bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1,2 Bölgesi, Karakoçan ilçesinde Gazdağı- Karaboğa dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar
batısı, Pilavtepe
, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan doğusu, Çatılı bölgesi ve Palu ilçesinde ise Akdağ
, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgelerinin olduğu aktarıldı. - ELAZIĞ
14 Aralık 2018 Cuma 16:52