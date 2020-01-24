Haberler » Güncel » Elazığ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haber

Elazığ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Elazığ'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

24.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:16Elazığ'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar durumundaki şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.
Çalışmada, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olan hükümlü M.D'nin araçla Malatya'dan Elazığ'a geleceğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Hankendi jandarma yol kontrol noktasına kadar takip edilen M.D, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı.

Suç Araştırma Timi, Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:04  Başkentte kurulacak Sağlık Vadisi "teknoloji gelişim bölgesi" olacak
11:03  Kahramanmaraş'ta, DEAŞ ve El-Nusra Cephesi şüphelileri adliyede
11:03  Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib'de 'iyilik konutları' inşa edecek
10:58  Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Edirne'yi sanatla süslemeye devam ediyor
11:02  İsrail güçlerinden mescid-i aksa'ya baskın
24.01.2020 11:07:51