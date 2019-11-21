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Elazığ'da 171 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 171 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

21.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:35Elazığ'da 171 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 171 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde torbalarla 171 kilogram kaçak tütün bulundu. Tütüne el konulurken, araçta bulunan Z.Ç. ve E.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ekiplerin kaçakçılığı bitirme konusunda gece gündüz çalışmasını sürdürdüğü de bildirildi.
(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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