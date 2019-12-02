Haberler » Güncel » Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi - Haber

Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

02.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:49Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
'da düzenlenen operasyonda 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine takibe alınan kamyonetten inen sürücünün elindeki poşette esrar olduğunu tespit etti.
Aramada 18 kilo 600 gram bulundu, kamyonet sürücüsü H.K. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:50 Çınar'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
13:50 30 metrelik kuyuya düşen yavru köpek operasyonla kurtarıldı
13:50 Evinde vurularak öldürülen adam son yolculuğuna uğurlandı
13:50 Engelli çocuklardan Vali Aykut Pekmez'e ziyaret
13:55 Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı
2.12.2019 13:56:57