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Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

02.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:40Elazığ'da 18 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
'da 18 kilo 600 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde şüphe üzerine takibe alınan kamyonetten inen sürücünün elindeki poşette esrar olduğunu tespit etti.

Aramada 18 kilo 600 gram esrar bulundu, sürücü H.K. ile yanındaki B.A. ve Ö.K.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve B.A. tutuklandı, Ö.K.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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