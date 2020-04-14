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Elazığ'da 2 apartman daha karantinaya alındı

Elazığ'da korona virüs sebebi ile 2 apartman daha karantinaya alındı.

14.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:13
Elazığ'da 2 apartman daha karantinaya alındı
Elazığ 'da korona virüs sebebi ile 2 apartman daha karantinaya alındı. Kent merkezinde karantinaya alınan apartman sayısı 14'e yükseldi.

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 12 apartman, Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde 1'er mahalle, Kovancılar ile Baskil ilçelerinde de 1'er köy, yine Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı. Son olarak merkeze bağlı Rüstempaşa ve Çaydaçıra Mahallelerinde bulunan 2 apartmana yönelik birer kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina süreci başlatıldı. Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler apartmanı karantina altına aldı. Polisin nöbet tutmaya başladığı apartmana giriş ve çıkışlar tutuldu. Kentte şu ana kadar 14 binanın karantinaya alındığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Karakoçan, Türkiye, Elazığ, Güncel
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