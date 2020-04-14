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Elazığ'da 2 apartman daha karantinaya alındı

Elazığ'da 2 apartman daha karantinaya alındı -Karantinaya alınan apartman sayısı 14'e yükseldi Elazığ'da korona virüs sebebi ile 2 apartman daha karantinaya alındı.

14.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:21
Elazığ 'da 2 apartman daha karantinaya alındı
-Karantinaya alınan apartman sayısı 14'e yükseldi
ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüs sebebi ile 2 apartman daha karantinaya alındı. Kent merkezinde karantinaya alınan apartman sayısı 14'e yükseldi.
Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 12 apartman, Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde 1'er mahalle, Kovancılar ile Baskil ilçelerinde de 1'er köy, yine Baskil ilçesinde ise bir mezra karantinaya alındı.Son olarak merkeze bağlı Rüstempaşa ve Çaydaçıra Mahallelerinde bulunan 2 apartmana yönelik birer kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina süreci başlatıldı. Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler apartmanı karantina altına aldı. Polisin nöbet tutmaya başladığı apartmana giriş ve çıkışlar tutuldu. Kentte şuana kadar 14 binanın karantinaya alındığı öğrenildi. Elazığ’da 2 apartman daha karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Baskil, Elazığ, Genel
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