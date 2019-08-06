Haberler» 3. Sayfa» Haber

Elazığ'da 2 kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

06.08.2019 18:59 Elazığ'da 2 kişiyi bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Subaşı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada O.B. ve B.Ö. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipler kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüphelilerin M.S.K. ve M.E.Y. olduğunu tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Subaşı, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:20   Tanker devrildi, akan mazotu vatandaşlar götürdü
19:17   Motosiklet, kum yüklü tırın altına girdi: 1 ölü
19:17   Karaman'da ByLock'tan aranan zanlı tutuklandı
19:14   Erzincan'da 42,5 kilogram eroin ele geçirildi
19:13   Park halindeki ambulans alev alev böyle yandı
19:09   İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
19:05   Sinop'ta orman yangını devam ediyor