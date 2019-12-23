Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da 2 şüpheli kokainle yakalandı - Haberler

Elazığ'da 2 şüpheli kokainle yakalandı

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada 2 şüpheli kokainle yakalandı.

23.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:08 Elazığ'da 2 şüpheli kokainle yakalandı
polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmada 2 şüpheli kokainle yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada kent merkezinde uyuşturucu sattığı belirlenen 2 şüphelinin adresi tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler Ü.Y. ve M.E.B. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 55 gram kokain ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:05   Filipinler'de hindistan cevizi şarabından zehirlenen 11 kişi öldü, 300 kişi tedavi altında - Haberler
17:05   Libya'da alıkonulan geminin Türk mürettebatı serbest bırakıldı - Haberler
17:02   İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tatlıoğlu: "Milletin menfaatleri neyse onun üzerinde duruyoruz" - Haberler
17:01   Lodos tekneleri batırdı - Haberler
16:56   Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı - Haberler
16:07   Mansur Yavaş, "Rüşvet" iddiasını Sinan Aygün'ün kendi sözüyle yalanladı: Hayat işte böyle diz çöktürür - Haberler
15:36   Sadaka kutusu ve laptop çalan zanlı yakalandı - Haberler
15:31   Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi - Haberler
15:30   Silikon implantlar hastalığı mı yol açıyor? - Haberler
15:23   Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü - Haberler
23.12.2019 17:08:45