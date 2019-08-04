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Elazığ'da 2 şüpheli sahte paralarla yakalandı

Elazığ'da bayram öncesi polisin yaptığı çalışmada sahte 5 adet 100 dolar ile 43 adet 100 TL'lik banknotlar ele geçirildi.

04.08.2019 15:09 Elazığ'da 2 şüpheli sahte paralarla yakalandı
Elazığ'da bayram öncesi polisin yaptığı çalışmada sahte 5 adet 100 dolar ile 43 adet 100 TL'lik banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para sürülmesini önlemek amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kent merkezinde durumundan şüphelenilen 2 şahıs durduruldu. Şahısların üzerinde polisin yaptığı aramada sahte 5 adet 100 dolar ile 43 adet 100 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, yetkililer sahte paraya karşı vatandaşları uyardı. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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