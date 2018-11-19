Elazığ'da "2. Ulusal Kitap Fuarı" Düzenlenecek

Elazığ
Belediyesi tarafından "2. Ulusal Kitap Fuarı" düzenlenecek.
23 Kasım- 2 Aralık
'ta Elazığ Fuar ve Sergi Alanı'nda gerçekleştirilecek fuarda konferans, söyleşi ve paneller düzenlenecek, birçok ünlü yazar imza günlerinde okurları ile buluşacak.
Fuarda, popüler kitaplardan, Türk ve dünya edebiyatının seçkin örneklerine, bilimsel, tarihi ve dini yayınlara kadar çok sayıda eser yer alacak.
Fuara öğrencilerin ulaşımı belediye tarafından ücretsiz sağlanacak.
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz
, tanınan, her biri alanında uzman yazarların 2. Kitap Fuarı için Elazığ'a geleceğini söyledi.
Fuarın 10 gün süreceğini ifade eden Başkan Yanılmaz, "Okuyan bir toplumun bilgi ve birikimi daha çok artacaktır. Kitapsız bir hayat düşünülemez." diye konuştu.
Yanılmaz, fuara herkesi davet ettiklerini belirtti.
Aralık,Elazığ
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:20