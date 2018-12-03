Elazığ'da "2. Yabancı Uyruklu Öğrenci Çalıştayı"

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:48



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:48

Elazığ Fırat Üniversitesi'nde 2. Yabancı Uyruklu Öğrenci Çalıştayı düzenlendi.Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayda, yabancı uyruklu öğrencilerin üniversite yaşamını kolaylaştırma, şehre ve ülkeye uyumlarını artırmaya yönelik yapılacak planlamalar paylaşıldı.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, açılışta yaptığı konuşmada, Fırat Üniversitesinde bin 675 yabancı uyruklu öğrencinin olduğunu söyledi.Bu öğrencilerin her birinin Türkiye'nin kültür elçileri olduğunu aktaran Hasar, "Üniversitemize gelen her öğrencimiz bir yıl içerisinde İstanbul Türkçesini konuşacak seviyeye geliyor." dedi.