Elazığ'da 20 liraya satılan maske, koronavirüsün etkisiyle 200 liraya çıktı
Elazığ'da 20 liraya satılan maske, koronavirüsün etkisiyle 200 liraya çıktıELAZIĞ'da, eczanelerde 20 liraya satılan maske fiyatı, koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıktığının açıklanmasının ardından 200 liraya yükseldi.
11.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:44
Elazığ 'da 20 liraya satılan maske, koronavirüsün etkisiyle 200 liraya çıktı
ELAZIĞ'da, eczanelerde 20 liraya satılan maske fiyatı, koronavirüsün Türkiye 'de de ortaya çıktığının açıklanmasının ardından 200 liraya yükseldi.
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, maske, hijyen için gerekli olan el dezenfektan ve kolonya satışlarında artış yaşandı. Yoğunluğun giderek arttığını anlatan eczacı Ömer Turgut, maske fiyatlarında da yüksek bir artış olduğunu söyledi. Turgut, "Maske fiyatlarımızın bu salgından önce paketi 15-20 lira civarındayken, şu anda 150-200 TL'ye yükseldi" dedi.
Elazığ'da yaşayan Hüseyin Kaya, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından dolayı önlem amaçlı maske aldığını söyledi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-
ELAZIĞ'da, eczanelerde 20 liraya satılan maske fiyatı, koronavirüsün Türkiye 'de de ortaya çıktığının açıklanmasının ardından 200 liraya yükseldi.
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, maske, hijyen için gerekli olan el dezenfektan ve kolonya satışlarında artış yaşandı. Yoğunluğun giderek arttığını anlatan eczacı Ömer Turgut, maske fiyatlarında da yüksek bir artış olduğunu söyledi. Turgut, "Maske fiyatlarımızın bu salgından önce paketi 15-20 lira civarındayken, şu anda 150-200 TL'ye yükseldi" dedi.
Elazığ'da yaşayan Hüseyin Kaya, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından dolayı önlem amaçlı maske aldığını söyledi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)-
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
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