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Elazığ'da 21 kişiye 66 bin TL sosyal mesafe cezası

Elazığ'da 21 kişiye 66 bin TL sosyal mesafe cezası Elazığ polisinin tespit ettiği kumar oynanan adrese operasyonda düzenlendi, yakalanan 21 şahsa Korana virüs tedbirlerini ihlal edip sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 66 bin 150 TL para ve 30 gün evden çıkmama cezası uygulandı.

09.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:31
Elazığ 'da 21 kişiye 66 bin TL sosyal mesafe cezası
ELAZIĞ - Elazığ polisinin tespit ettiği kumar oynanan adrese operasyonda düzenlendi, yakalanan 21 şahsa Korana virüs tedbirlerini ihlal edip sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 66 bin 150 TL para ve 30 gün evden çıkmama cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, Korona virüs tedbirleri kapsamında sahada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmasında merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine adrese baskın yapıldı. Baskında 21 şahıs yakalandı. 21 şahsın sosyal mesafe kuralına uymadığı görülmesi üzerine Korona virüs tedbirleri kapsamında her birine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğine 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 66 bin 150 TL para ile 30 gün de evden çıkmama cezası uygulandı.İş yeri ise belediye tarafından mühürlendi.
Öteyandan kumar oynarken yakalanan şahıslardan 1'inin ise para da sahtecilikten kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası olduğu belirlenerek gözaltına alınıp emniyete götürüldü.
Geçtiğimiz haftada kentte bir ofisi oyun alanına çeviren 11 kişi yakalanmış, her birine 3 bin 150 TL'den toplam 34 bin 650 TL para cezası, 30 gün evden çıkmama cezası verilmiş, 10'ar adette kitap okuma şartı getirilmişti. Elazığ’da 21 kişiye 66 bin TL sosyal mesafe cezası

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa
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