Elazığ'da 27 noktaya bilgilendirme konteynerleri kuruldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Elazığ 'da depremden etkilenen vatandaşların bilgiye kolay şekilde ulaşması için kentin 27 noktasında "AFAD bilgilendirme konteyneri" kuruldu.AFAD tarafından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde yıkım ve can kayıplarının yaşandığı başta Sürsürü ve Mustafa Paşa mahalleleri olmak üzere 27 mahallede kurulan bilgilendirme konteynerlerine başvuranlar, merak ettikleri tüm sorulara kolayca cevap buluyor, durumuna göre gitmesi gereken ilgili müdürlüğe, kuruma yönlendiriliyor.Çatalçeşme Mahallesi Muhtarı Cengiz Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgilendirme konteynerleri sayesinde hizmetin vatandaşların ayağına getirildiğini, devletin tüm bakanlık ve birimleriyle deprem anından itibaren Elazığ'da yaraları sarmaya çalıştığını söyledi.Mahallesinde yaklaşık 250 ev için acil yıkım kararı verildiğini belirten Güneş, yıkım ekiplerinin çalıştığını anlattı.Cengiz Güneş, "İlk günden itibaren bakanlarımız buraya geldiler. Allah razı olsun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizi ziyaret etti, herkesin derdini dinledi. Ailelerin ilk etapta konteynerlere yerleştirileceği, sonra da yapılacak olan TOKİ konutlarında hak sahibi yapılacaklarını söylediler. Allah devletimizden razı olsun. Yavaş yavaş normale dönüyoruz." ifadelerini kullandı.Bilgilendirme konteynerleri sayesinde vatandaşların merak ettiği her konuda bilgi alabildiğini ifade eden Güneş, "Bütün bilgilendirmeler oradan yapılıyor artık. Vatandaş, 'nereye gidecek, ne yapacak, çalışmalar ne şekilde devam edecek' hepsini öğrenebiliyor." dedi.Depremzede Bayram Çetin de büyük bir deprem yaşadıklarını, devletin her konuda yanlarında olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.Sıkıntılarının bir bir giderildiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:"Mağdur olduk. Allah'a şükürler olsun, Allah devletimizden razı olsun. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu geldi, bizlerle ilgilendi, ilgileniyor da. Yaşamaya devam ediyoruz. Evlerimize giremiyoruz. Çadırlarda yaşıyoruz. Bu deprem gerçekten bizi perişan etti. İşimizden, gücümüzden, evimizden, barkımızdan her şeyimizden olduk. Allah'a şükürler olsun ki yardımlar geldi, geliyor. Devlet çadır kent kuruyor, konteyner getiriyor."