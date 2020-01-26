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Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki kız çocuğu Yüsra Yıldız kurtarıldı. Enkaz altındaki anne Ayşe Yıldız da 27. saatin sonunda sağ olarak çıkarıldı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

26.01.2020 00:48 | Son Güncelleme: 26.01.2020 00:59

'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarında 23 saatinde ardından iyi geldi.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Arama Kurtarma timleri diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan jandarma tüneli" olarak adlandırılan galeri tekniğiyle enkaz altında bir kadınla iletişim sağladı.

KURTARILMAYI BEKLEYEN KADIN İLE JANDARMA ARASINDAKİ DİYALOG DUYGULANDIRDI

Yaklaşık 23 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Kurtarılmayı bekleyen kadın ile jandarma personeli arasındaki diyalog duygulandırdı.

"DAHA DAYANAMIYORUM"

Jandarma personelinin, "Buradayız, geliyoruz. Kurtaracağız. Tamam geliyoruz ışığı ve beni görüyor musun? Tamam geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz." demesi üzerine kadın, "Çabuk. Daha dayanamıyorum. Allah rızası için kurtarın. Işığı görüyorum. Bak elimi sallıyorum. Lütfen çabuk olun." diye karşılık verdi.

ANNE DE SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Enkaz altındaki anne Ayşe Yıldız da 27. saatin sonunda sağ olarak çıkarıldı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

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