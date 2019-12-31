Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan deprem saat 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarıbuğday köyü olduğu öğrenildi.

ELAZIĞ 4 GÜN ÖNCE PEŞ PEŞE DEPREMLERLE SARSILMIŞTI

Elazığ'da 27Aralık Cuma günü4.9 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmişti. 4.9'luk depremin ardından peş peşe artçı depremler meydana gelmişti. AFAD'dan alınan bilgiye göre 4.9 şiddetindeki depremin ardından, 24 saat içinde 41.0 ile 3.8 arasında şiddeti değişen 36 artçı deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Sivrice ilçesi Gözeli köyü çevresinde 5 ev hasar görmüş, kent merkezinde ise 1 binanın sıvaları dökülmüştü. Öte yandan, bazı köylerde de birkaç evin eklenti yerlerinde yıkılma olmuştu.