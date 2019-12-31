Haberler » Yaşam » Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler

Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi

4 gün önce 4.9 depremle sarsılan Elazığ'da bir deprem daha oldu. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

31.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü 'ın ilçesi olan deprem saat 19.21 sıralarında 3.2 şiddetinde meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki depreme en yakın yerleşim alanının Sarıbuğday köyü olduğu öğrenildi.

ELAZIĞ 4 GÜN ÖNCE PEŞ PEŞE DEPREMLERLE SARSILMIŞTI

Elazığ'da 27Aralık Cuma günü4.9 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmişti. 4.9'luk depremin ardından peş peşe artçı depremler meydana gelmişti. AFAD'dan alınan bilgiye göre 4.9 şiddetindeki depremin ardından, 24 saat içinde 41.0 ile 3.8 arasında şiddeti değişen 36 artçı deprem meydana geldi. nedeniyle Sivrice ilçesi Gözeli köyü çevresinde 5 ev hasar görmüş, kent merkezinde ise 1 binanın sıvaları dökülmüştü. Öte yandan, bazı köylerde de birkaç evin eklenti yerlerinde yıkılma olmuştu.

Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi

Kovancılar, Elazığ, Deprem, AFAD, Yaşam

Kaynak: İHA


Yaşam

Son Dakika Haberleri

20:00   Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler
19:58   ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine ek kuvvetler gönderildi - Haberler
19:57   Kocaeli'de 2 bin 300 polis, 872 jandarma yılbaşında görev yapıyor - Haberler
19:55   Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı - Haberler
19:55   Adıyaman'da DAEŞ operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
19:54   Denizli'de yaklaşık bin 200 polis yılbaşı güvenliğini sağlayacak - Haberler
19:25   Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Haberler
18:55   Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haberler
18:07   Irak'taki olayların ardından Pompeo'dan açıklama: Amerikan vatandaşlarını koruyup savunacağız - Haberler
31.12.2019 20:19:26