Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
22.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:20
Elazığ 'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.47'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 17 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
(İHA)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.47'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 17 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İHA