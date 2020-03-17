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Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17.03.2020 08:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:43
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ 'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.14'te merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Deprem hafif hissedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Elazığ, Deprem, Güncel

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