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Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:31
Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Elazığ 'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.54'de merkez üssü Maden ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Elazığ, Deprem, Güncel

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