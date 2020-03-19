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Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem

Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem Elazığ'da 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 3.7'lik bir deprem daha meydana geldi.

19.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:05
Elazığ 'da 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem
ELAZIĞ - Elazığ'da 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 3.7'lik bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.21'de yine merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Öteyandan İlk meydana gelen 5.0'lık deprem nedeniyle kentte itfaiye ve AFAD harekete geçip bir çok noktayı kontrol etti.Şuana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi. Elazığ’da 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem

Kaynak: İHA

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Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem
Etiketler : Elazığ, Deprem, Genel

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