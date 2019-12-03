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Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle özel bireylerin katılımıyla program düzenlendi.

03.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:00Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'da 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle özel bireylerin katılımıyla program düzenlendi.

Memur-Sen Elazığ Şubesi Engelli Komisyonu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Şehit Faruk Demir İlkokulunun konferans salonunda düzenlendi. Program engelli bireylerin işaret dili ile okudukları İstiklal Marşı ve Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra sinevizyon gösterisi ve çayda çıra oyunu ile devam eden etkinlikte tiyatro gösterisi de yapıldı.

Bugün özel kişilerin konuşması ve program yapması gerektiği belirten Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, "Bende özel bir insanın abisiyim.Çok mutluyum kardeşim burada olduğu için. Anneler hep dua ederler bize evlat acısı tattırma diye. Böyle özel evladı olan anneler ise evlatlarından önce ölmek istemezler. Annem hep dua ederdi. Onu da bize emanet etti. Onu en iyi bir şekilde korumaya ve onunla yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Fiziki engeli değil kalplerdeki engeli her fırsatta anlatacaklarını aktaran Engelli Komisyonu Başkanı Engin Kırçıl ise, "Tek bir engelli, kendisini çaresiz ve yalnız hissederse bunun vebali tüm insanlığın üzerindedir. Bu konuda inanın herkes sorumluluk sahibidir. Türkiye deki tüm ailelerin engellileri ile birlikte yaşamları boyunca hayatlarını sürdürülebilir konuma getirmek en büyük gayemizdir" diye konuştu.

Programa Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Memur Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, Memur Sen Engelli Komisyonu Başkanı Engin Kırçıl, çok sayıda engelli bireyler, aileleri ve öğrenciler katıldı. - ELAZIĞ

Dünya Engelliler Günü, Memur Sen, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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