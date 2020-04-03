Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'da 3 cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Elazığ'da Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kentin en işlek 3 caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

03.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:59
Elazığ'da 3 cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı
Elazığ 'da Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kentin en işlek 3 caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler her geçen gün biraz daha arttırılıyor. Son olarak Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla kent merkezinde yoğun olarak kullanılan Gazi, Vali Fahribey ve Hürriyet Caddeleri araç ve yaya trafiğine bugün kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, caddelerin ana giriş noktalarına barikat kurdu, ara bağlantıları ise şeritlerde kapattı. Polislerin nöbet tutuğu 3 caddeyi kullanmak isteyen vatandaşlar geri çevrilirken, evde kalmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Caddelerin yaya ve araç trafiğe kapanmasının yerinde doğru bir karar olduğunu belirten vatandaşlardan Samet Canpolat, " Devletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Halk, biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Bugüne kadar çok bilinç yoktu ama valimizin de talimatları ile Gazi Caddesi yaya ve trafiğe kapatıldı. Bunun daha etkili olacağına inanıyorum. Bu şekilde ne kadar dikkat edersek o kadar erken bu işi yeneceğimize inanıyorum" dedi.

Vatandaşlardan Adil Begiç ise "Görüldüğü üzere şuanda kalabalık caddemiz trafiğe ve yayalara kapandı. Valilik çok güzel bir uygulama yaptı. Uygulamayı destekliyoruz ve vatandaşların evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Lütfen herkes evinde kalsın. Herkes bu süreçte birbirine yardımcı olsun ve evinde çıkmasın" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da 3 cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yasağa rağmen yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Yasağa rağmen yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: AK Parti MYK toplandı - Haber 15:30: Kapalı pazaryerlerine alternatif çözüm - Haber 15:30: Ergani'de semt pazarları okul bahçelerinde kuruldu - Haber 15:29: AK PARTİ MYK TOPLANDI - Haber 15:29: Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Haber 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Yasaklara rağmen ayakta yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler