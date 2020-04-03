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Elazığ'da 3 cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Elazığ'da 3 cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı Elazığ'da Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kentin en işlek 3 caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

03.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:59
Elazığ 'da 3 cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı
ELAZIĞ - Elazığ'da Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kentin en işlek 3 caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler her geçen gün biraz daha arttırılıyor. Son olarak Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla kent merkezinde yoğun olarak kullanılan Gazi, Vali Fahribey ve Hürriyet Caddeleri araç ve yaya trafiğine bugün kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, caddelerin ana giriş noktalarına barikat kurdu, ara bağlantıları ise şeritlerde kapattı. Polislerin nöbet tutuğu 3 caddeyi kullanmak isteyen vatandaşlar geri çevrilirken, evde kalmaları tavsiyesinde bulunuldu.
Caddelerin yaya ve araç trafiğe kapanmasının yerinde doğru bir karar olduğunu belirten vatandaşlardan Samet Canpolat, " Devletimiz üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Halk, biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Bugüne kadar çok bilinç yoktu ama valimizin de talimatları ile Gazi Caddesi yaya ve trafiğe kapatıldı. Bunun daha etkili olacağına inanıyorum. Bu şekilde ne kadar dikkat edersek o kadar erken bu işi yeneceğimize inanıyorum" dedi.
Vatandaşlardan Adil Begiç ise " Görüldüğü üzere şuanda kalabalık caddemiz trafiğe ve yayalara kapandı. Valilik çok güzel bir uygulama yaptı. Uygulamayı destekliyoruz ve vatandaşların evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. Lütfen herkes evinde kalsın. Herkes bu süreçte birbirine yardımcı olsun ve evinde çıkmasın" diye konuştu. Elazığ’da 3 cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Oktay Kaldırım, Elazığ, Genel

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Elazığ'da 3 cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı
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