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Elazığ'da 3 tırda zulalanmış şekilde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ'da 3 tırda zulalanmış şekilde 400 paket kaçak sigara ele geçirildiELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri 3 tırda zulalanmış şekilde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

02.10.2019 11:05
Elazığ'da 3 tırda zulalanmış şekilde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri 3 tırda zulalanmış şekilde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde 3 tırda kaçak sigara olduğu bilgisine ulaştı.Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, tırları durdurarak arama yaptı.Aramada tırların belirli bölgelerine özenle yerleştirilmiş 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Kaçak sigaralarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınıp yasal işlem yapıldı.Şüphelilerin sigaraları satmak için müşteri aradığı da öğrenildi.
Elazığ'da 3 tırda zulalanmış şekilde 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma, Elazığ, Yerel

Kaynak: İHA

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