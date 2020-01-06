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Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan minibüste yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

06.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:59 Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan minibüste yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

İl Komutanlığı ekiplerince Elazığ- Diyarbakır karayolunda yapılan çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Bangladeş, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Myanmar uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, geçişleri organize ettiği iddiasıyla M.B. ve M.A.'ya 43 bin 865 lira para cezası uygulandı.



Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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