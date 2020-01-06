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Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı

Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandıElazığ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan minibüste yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

06.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:49
'da 31 kaçak göçmen yakalandı
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan minibüste yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.
İl Komutanlığı ekiplerince Elazığ- karayolunda yapılan çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Bangladeş, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Myanmar uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, geçişleri organize ettiği iddiasıyla M.B. ve M.A.'ya 43 bin 865 lira para cezası uygulandı.
Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı

Diyarbakır, Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA


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