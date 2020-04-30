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Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde depremELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

30.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:57
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçenin yanı sıra kent merkezi ve çevre illerde de hissedilen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Sivrice ilçesi Yedipınar köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.45'te meydana geldi. Yerin 12.55 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra Elazığ kent merkezi ve çevre ilçeler ile Diyarbakır'ın Ergani ve Çüngüş, Malatya'nın Doğanyol ve Adıyaman'ın Gerger ilçesi ile Tunceli'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 kişi olmak üzere toplam 41 kişi yaşamını yitirmişti. Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel, Haber

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