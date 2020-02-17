Haberler » Güncel » Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı - Haber

Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı

ELAZIĞ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından daha önce boşaltılan hasarlı 6 katlı bina yıkıldı.

17.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:39Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı

ELAZIĞ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından daha önce boşaltılan hasarlı 6 katlı bina yıkıldı.

'da merkez üssü ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8  büyüklüğündemi depremin ardından artçılar sürüyor. Bugün saat 14.42'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem meydan geldi. 24 Ocak'taki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında boşaltılan Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bina yıkıldı. Binanın daha önce boşaltılması olası faciayı önlerken, yıkım anı ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 17:31:35