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Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01.02.2020 03:37 | Son Güncelleme: 01.02.2020 03:38
ELAZIĞ'ın ilçesinde saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) verilerine göre, merkezüssü 'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. , 7 kilometre derinlikte ölçülürken, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hssedildiği öğrenildi. Henüz depremle ilgili, can ya da mal kaybı açıklanmadı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.
Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Sivrice, Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


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