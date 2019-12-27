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Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrici ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:25 Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrici ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 'ın yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Elazığ'ın  ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.02'de meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, Elazığ'ın yanı sıra çevre iller Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Elazığ ve ilçelerinde vatandaşlar dışarı çıktı. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.?Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Sivrice ilçesine bağlı Topaluşağı köyü olarak açıkladı.



Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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