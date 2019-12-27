Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (7)

SİVRİCELİLER DEPREMDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayanlar, saat 10.02'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anında yaşadıklarını anlattı. Depremi hissedince hemen sokağa fırladığını söyleyen çoğu ilçe sakini, çok korktuğunu dile getirdi. Deprem sırasında aracında olduğunu belirten bir ilçe sakini ise sarsıntıyı fazla hissetmediğini söyledi.

Depremde, Sivrice ve çevre köylerdeki bazı binalarda hasar meydana geldiği belirtildi. Bazı binalarda çatlaklar oluştuğu ve camlarının kırıldığı öğrenildi. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Malatya , Diyarbakır, Gaziantep, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da da hissedildi. Malatya'ya bağlı Pütürge ve Doğanyol ilçelerindeki bazı binalarda da hasar oluştuğu belirtildi. Malatya Valiliği'nden depremle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ ili Sivrice ilçesinde 27 Aralık 2019 Cuma günü saat 10.02'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde İlimiz Merkez ve ilçelerinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri tarafından oluşturulan teknik ekipler tarafından, bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerine bağlı mahallelerde hasar tespiti ve araştırmalar devam etmektedir" denildi.

?Taha AYHAN/SİVRİCE (Elazığ),