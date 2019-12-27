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Elazığ'da 4.9'luk deprem sonrası 16 artçı deprem meydana geldi

Elazığ'da 4.9 şiddetindeki depremin ardından 2 saat içerisinde 16 artçı deprem meydana geldi.

27.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:35 Elazığ'da 4.9'luk deprem sonrası 16 artçı deprem meydana geldi
'da 4.9 şiddetindeki depremin ardından 2 saat içerisinde 16 artçı deprem meydana geldi. nedeniyle kent merkezinde bir binanın sıvaları döküldü,köylerde de bazı evlerde çatlaklar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'da saat 10.02 sıralarında merkez üssü Elazığ ilçesinde 4.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirmişti.Depremin ardından son 2 saatte ise şiddeti 1.1 ile 3.8 arasında değişen 16 artçı deprem meydana geldi.Deprem nedeniyle kent merkezinin en işlek yeri olan Gazi Caddesi'nde bir binanı sıvaları döküldü. İtfaiye ve polis tedbir almasının ardından tehlike oluşturan çatlak sıvalarda temizlenmeye başlandı. Öte yandan Sivrice ilçesine bağlı bazı köylerdeki evlerde ise çatlaklar oluştu.

Deprem anında çok korktuğunu ve dışarı çıktığımda ise kalabalık bir caddede bir binanın dış cephesinin de döküldüğünü gördüğünü ifade eden vatandaşlardan İbrahim Bora, "Depremi yaşadık. 4.9 depremin şiddeti gerçekten yüksekti. Ben oturduğum yerde fark ettim. Sandalye gidip geldi. Sonra dışarı çıktığımızda dış cephelerde çatlama oldu. İnsanlarda büyük bir korku var. Bunun için vatandaşların da önlem alması lazım. Bu bir insanın başına da düşebilirdi" dedi.

Depreme kahvaltıda yakalandığını ve korkudan dışarı çıktığını belirten vatandaşlardan Hasan Çam ise, "Evde oturuyorduk, kahvaltı yapıyorduk. Aniden bir sallantı başladı, lambalar sallandı. Ondan sonra salladı biraz. Biz de dışarı kaçtık. Dışarıda da binaların dış cephesi dökülmüş onu gördük. Korku var. Çünkü ben depremi daha önce de Erzincan'da yaşadım. Burada da bayağı korktuk" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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