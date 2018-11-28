Elazığ'da 400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Elazığ
'da polisin yaptığı çalışmada 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, il genelinde meydana gelebilecek kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Elazığ- Diyarbakır
yolu uygulama noktasında yolcu otobüsünde arama yapıldı. Arama sonucunda araç içerisinde bulunan gizli bir bölmeye zulalanmış vaziyette toplam 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Polis
kaçak sigarayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. - ELAZIĞ
Elazığ
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:33