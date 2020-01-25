Depremin ardından merak konusu oldu! Elazığ ve Malatya'da kaç konutun deprem sigortası var?

Elazığ merkezli olarak gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin ardından açıklama yapan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Elazığ'da 42 bin 955, Malatya'da 62 bin 680 konutun zorunlu deprem sigortası poliçesine sahip olduğunu duyurdu. DASK, depremde meydana gelen hasarlara ilişkin ihbarların gelmeye başladığını da belirtti.

DASK'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerden ihbarlar geliyor. DASK ekibi olarak çalışmalarımıza hızla başladık. Çağrı merkezimiz ve internet sitemiz üzerinden hasar ihbarları alıyor; deprem bölgesindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

"750'YE YAKIN İHBAR ALDIK"

Şu ana kadar 750'ye yakın ihbar aldık. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, DASK olarak biz de eksperlerimizle birlikte hasar tespitine en kısa sürede başlamak için gerekli organizasyonu yürütüyoruz.

"HIZLA HASAR TESPİTLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından saha çalışmalarına başlayarak hızla hasar tespitlerini gerçekleştireceğiz."

HASAR İHBARI NASIL YAPILIR?

DASK, kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye'nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremlerde oluşan bina hasarlarını tazmin ediyor. Sigortalılar, ALO DASK 125 Çağrı Merkezi'nden ve www.dask.gov.tr internet adresinden hasar ihbarında bulunabiliyor.