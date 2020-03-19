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Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:33
Elazığ 'da 5.0 büyüklüğünde deprem
ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Sivrice ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 21 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA

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Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Etiketler : Sivrice, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa

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