Elazığ'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem (3)

BAZI KÖYLERDE HASAR OLUŞTU Elazığ
'ın Sivrice
ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Doğanbağ, Gözeli, Kavak
ve Dört Bölük köylerindeki bazı evlerde hasar oluştu, Yedi Pınar
köyünde ise ahır çöktü. Depremin duyulmasının ardından Sivrice ilçesi ile bağlı köylerine çok sayıda AFAD
ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Ekipler hasar tespiti için çalışma başlatırken, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
da hasar oluşan köylerde inceleme yaptı.
VALİ: CAN KAYBI YOK
Vali Çetin Oktay
Kaldırım, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, "Bugün 20.31 sularında 5.2 şiddettinde deprem oldu. Derinlik az olunca, Diyarbakır
gibi bir çok yerde hissedildi. Deprem olduktan sonra önce Sivrice, ardından Kavak köyümüze geldik. Yaptığımız inclemelerde herhangi bir can kaybı ve yaralama olmadığını tespit ettik. Ekiplerimiz incelemelerini sürdürüyor" dedi.
Elazığ, Kavak, Sivrice, Güncel
Kaynak: DHA