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Elazığ'da 5 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve kentte de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

19.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:30
Elazığ'da 5 büyüklüğündeki deprem Malatya'da da hissedildi
Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ 'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen ve kentte de hissedilen 5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.
Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Depremin kentte de hissedildiğini aktaran Baruş, "Deprem Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerimizde daha fazla hissedildi. Bu ilçelerimizdeki hasarlı binaların çoğunu zaten yıkmıştık. Bu depremin ardından da ekiplerimiz ilgili yerlerle irtibat kurdu. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya Valisi, Deprem, Elazığ, Aydın, Güncel

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