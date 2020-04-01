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Elazığ'da 5 gün önceki kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Elazığ'da 5 gün önce silah ve bıçaklı kavgada yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

01.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:49
Elazığ'da 5 gün önceki kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Elazığ 'da 5 gün önce silah ve bıçaklı kavgada yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay,merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada kullanılan bıçak ve tüfekle 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 48 yaşındaki Z.K., 5 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öteyandan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olaya karışan şüpheliler K.B. T.O. ve Y.O.'yu tespit ederek yakalamasının ardından tutuklanmasını sağlamıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, kavga, Selim, 3. Sayfa
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