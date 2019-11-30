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Elazığ'da 50 adet kaçak telefon elegeçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 50 adet gümrük kaçağı telefon ile çok sayıda aksesuar ele geçirildi.

30.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:51Elazığ'da 50 adet kaçak telefon elegeçirildi
'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 50 adet gümrük kaçağı telefon ile çok sayıda aksesuar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada ekipler belirledikleri şüpheli araçları durdurdu.Araçlarda yapılan aramada gümrük kaçağı 50 adet cep telefonu ile powerbank,telefon kulaklığı, ses topu ve şarj cihazı gibi 317 parça aksesuar ele geçirildi.

3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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