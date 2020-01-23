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Elazığ'da 500 aileye gıda desteği

Elazığ'da 500 aileye hazırlanan gıda paketleri ulaştırıldı.

23.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:03Elazığ'da 500 aileye gıda desteği
'da 500 aileye hazırlanan gıda paketleri ulaştırıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu tarafından "Mutlu olmak istiyorsan, mutlu et" sloganı ile çalışma yapıldı. Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan çalışmada 500 adet gıda kolisi hazırlanarak, yetim ve muhacir ailelerin evlerine ulaştırıldı.

Yapılan yardımla ilgili bilgi veren Yetim Komisyonu Başkanı Abdultalip Demirtaş, komisyon olarak hayırsever insanların katkıları ile temin edilen 500 adet gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Yardımların 300 kolisinin yetim, 200 kolisinin de muhacir ailelere ulaştırıldığını aktaran Demirtaş, soğuk kış günlerinde ailelerin içlerini ısıtmaktan dolayı mutlu olduklarını vurguladı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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