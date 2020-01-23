Elazığ
'da 500 aileye gıda yardımı yapıldı.
Elazığ İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonunca "Mutlu olmak istiyorsan, mutlu et" sloganı ile hayırseverlerin katkılarıyla yapılan çalışmada 500 gıda kolisi hazırlanarak, yetim ve muhacir ailelerin evlerine ulaştırıldı.
Yetim Komisyonu Başkanı Abdultalip Demirtaş, hayırsever insanların katkılarıyla 500 gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyledi.
Yardımların 300 kolisinin yetim, 200 kolisinin de muhacir ailelere ulaştırıldığını aktaran Demirtaş, yardımlarının süreceğini kaydetti.