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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Riçhter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 24.01.2020 21:16Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın ilçesinde, Riçhter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi'nin verilerine göre, saat 20.55'te merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, deprem birçok çevre illerde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 6.8, merkez üssünü de Sivrice olarak açıklarken derinliği 10 kilometre olarak bildirdi.



Sivrice, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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