Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (7)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KURUMLARIMIZ TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTADIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

PEGASUS'TAN ELAZIĞ'A EK SEFERLER

Pegasus havayolları Elazığ'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.

Pegasus yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sefer planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

İBB ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ELAZIĞ'A GİDİYOR

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AFAD'a geçerek çalışmalara katıldı. İmamoğlu'nun talimatı üzerine 30 arama kurtarma ekibi Sivrice'ye yola çıkmak üzere harekete geçti.

İBB arama kurtarma ve yardım ekibinde, 10 itfaiye arama kurtarma aracı, 1 su tankı, 1 soğuk gıda kamyonu, 2 açık kasa kamyonu, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve iki yardımcı personel görev yapacak.

Ayrıca her öğün 3 bin kişiye yemek çıkarabilecek ve en az bir hafta Elazığ'da kalacak olan yemek tırı da yollandı. Bir tünel aracı da uçakla Elazığ'a yollandı.

ANKARA'DAN ELAZIĞ'A DESTEK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arama kurtarma araçları ve K9 kurtarma köpekleri, Elazığ'a gitmek üzere, Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı'ndan yola çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı bünyesindeki 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 araç ve 40 personel, Elazığ'a gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'a doğru K9 kurtarma köpekleri ile birlikte tüm ekiplerimiz kara ve havayolu aracılığıyla yola çıkmış bulunmaktadır. Gece boyunca takviyelerimize durmaksızın devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, sayının artmamasını temenni ediyorum" dedi.

NİĞDE'DEN UMKE VE 112 EKİPLERİ ELAZIĞ'A YARDIMA GÖNDERİLDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Niğde UMKE ve 112 ekibi yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada, "Niğde'den AFAD, UMKE ve 112 ekiplerimiz Elazığ'daki deprem bölgesinde vatandaşlarımıza yardım amacıyla arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere harekete geçtiler. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorumö dedi.

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